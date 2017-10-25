5 kişiyi öldüren babası

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5 kişiyi öldüren babası
5 kişiyi öldüren babası admin Tarih: 2017-10-25 Saat: 17:18:04
Güncelleme : 2017-10-25 17:18:04Bu içerik 345 kez okundu.
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5 kişiyi öldüren babası

Ukrayna'da 5 kişiyi öldüren kadının babası. 1 buçuk milyon dolar verelim affedin Ukrayna da beş kişinin öldüğü ve 6 kişinin de yaralandığı trafik kazasına sebep olan üniversite öğrencisi genç kadının babası mağdurlar ile aileleri için toplam da bir buçuk milyon dolar yardım yapacağını bildirerek “Kızımı affetmeniz için size yalvarıyorum dedi” beş kişinin öldüğü 6 kişinin ise ağır yaralandığı kaza ile ilgisi olan Zaitseve, tutuklu olarak yargılanmaya başladı.

10 yıl hapis cezası 

Daha önceleri de trafikte hız yaptığı nedeni ile ceza alan genç kadın için 10 yıl hapis cezası alabileceği bildirildi. Mahkemenin olaydan iki kişiyi sorumlu tutarak buna yönelik bir ceza belirleyeceği umulmaktadır.

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