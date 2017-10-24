Genel müdürlük açıkladı

Anasayfa GÜNCEL Genel müdürlük açıkladı
Genel müdürlük açıkladı
Genel müdürlük açıkladı admin Tarih: 2017-10-24 Saat: 18:36:43
Güncelleme : 2017-10-24 18:36:43Bu içerik 295 kez okundu.
Reklam

Genel müdürlük açıkladı 

Meteoroloji'den fırtına uyarısı. Meteoroloji genel müdürlüğünden yapılan açıklama ile, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, ve Marmara bölgesin de fırtına beklenmektedir.

Öğle saatlerinden sonra güçlenecek 

Kuzey Ege, Batı Karadeniz, ve Marmara’nın batısın da yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuvvetini artıracağını kuzey ve kuzey doğu yönlerden altı ile sekiz kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Perşembe sabah etkisini kaybedecek 

Perşembe günü sabah saatlerin de etkisini kaybetmesi beklenen fırtına sebebi ile meydana gelecek olumsuz durumlara karşı başta denizciler ile balıkçılar olmak üzere insanların tedbir almaları gerektiği bildirildi.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır