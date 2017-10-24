Genel müdürlük açıkladı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı. Meteoroloji genel müdürlüğünden yapılan açıklama ile, Batı Karadeniz, Kuzey Ege, ve Marmara bölgesin de fırtına beklenmektedir.

Öğle saatlerinden sonra güçlenecek

Kuzey Ege, Batı Karadeniz, ve Marmara’nın batısın da yarın öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuvvetini artıracağını kuzey ve kuzey doğu yönlerden altı ile sekiz kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Perşembe sabah etkisini kaybedecek

Perşembe günü sabah saatlerin de etkisini kaybetmesi beklenen fırtına sebebi ile meydana gelecek olumsuz durumlara karşı başta denizciler ile balıkçılar olmak üzere insanların tedbir almaları gerektiği bildirildi.