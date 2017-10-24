Evsiz kadın yolun ortasında tecavüze uğradı

Hindistan'da evsiz kadın yolun ortasında tecavüze uğradı, kimse yardımcı olmadı. Hindistan da kalabalık bir yolun ortasın da zihinsel rahatsızlığı olan kadın tecavüze uğradı.

Yoldan geçenler yardımcı olmadı

Yoldan geçen insanlar kadına yardımcı olmadılar. Hindistan’ın Visakhapatnam kentin de kalabalık olan bir yolun kenarın da evsiz bir kadına tecavüz edildi. Olayı kimse müdahale etmezken, polis tarafından yapılan açıklamalara göre bir kişinin tecavüz anını görüntüleyerek bu görüntüleri polise ilettiği açıklandı.

20 yaşında

Polisin yaptığı açıklama da insanların kadının tecavüze uğradığını gördüğü ama kimsenin tecavüzcüyü durdurmadığını söylediler. Tecavüzcü 20 yaşın da ki Ganjisiva, yakalandı. Sivan’ın, sabıka kaydı olduğu bildirildi.