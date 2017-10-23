Elektrik akımına kapıldılar

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti. Hatay’ın İskenderun ilçesin de bir işçi yüksek gerilim akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Yüksek gerilim hattına kapıldı

Hatay Sarıseki, mahallesin de ki organize sanayi bölgesin de çalışan Fatih Aktaş, 36, işletmenin çatısından geçen yüksek gerilim hattına kapılarak yaşamını yitirdi. Çevrede ki arkadaşları tarafından 122 Acil Servis ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptılar.

Sağlık ekipleri müdahale etti

Sağlık ekipleri ise Aktaş’ı, ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdılar. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası Aktaş’ıni cenazesi morga kaldırılırken olay ile ilgili soruşturma yapılmaktadır.