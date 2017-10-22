6 yaşındaki çocuğu zırhlı araç ezdi

Siirt'te panzer 6 yaşındaki çocuğu ezdi. Siirt’in Aydınlar caddesinde seyir halinde bulunan Emniyet Müdürlüğüne ait olan zırhlı aracın çarptığı 6 yaşın da ki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Zırhlı araç çarptı

Siirt’te üç gün önce Tillo ilçesine gittiği görevden döndüğü sıra da Emniyet Müdürlüğüne ait olan zırhlı araç, Aydınlar caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Felek Batur, isimli 6 yaşın da ki kız çocuğuna çarptı.

Olay yerinde öldü

Kaza sonucun da kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.