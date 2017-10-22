Bitkisel ilaçlar kansere neden oluyor

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Bitkisel ilaçlar kansere neden oluyor
Bitkisel ilaçlar kansere neden oluyor admin Tarih: 2017-10-22 Saat: 19:36:47
Güncelleme : 2017-10-22 19:36:47Bu içerik 316 kez okundu.
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Bitkisel ilaçlar kansere neden oluyor

'Bitkisel ilaçlar' kansere neden olabiliyor. “Zararsız” sanılan “Bitkisel ilaçlar” kansere sebep olabiliyor. Bitkisel ilaçların zararsız oldukları çok yaygın bu işten para kazananlar piyasayı genişletmektedir.

Doğu Asya ülkelerinde çok kullanılıyor

Bitkisel ilaçlar Doğu Asya ülkelerin de birçok hastalığın tedavisi için kullanılmaktadır. Bunların içinde en fazla bulunan maddelerden birisi aristolochic asit (AA).

Yüz kadında böbrek yetmezliği 

Science Translational Medicine (STM) dergisin de yayınlanan makale ile bu maddenin karaciğer kanserine yol açabileceği bildiriliyor. Yüz kadın da böbrek yetmezliği, mesane ve ürüner sistem kanserlerine rastlanmış ve bu bitkinin A.A., içerdiği anlaşılmıştı.

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