Atık havuzuna bir işçi düştü

Atık havuzuna düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti. İzmir Bornova da bulunan plastik geri dönüşüm tesisisin de önce bir işçi sonra onu kurtarmak isteyen mesai arkadaşı atık havuzuna düştü.

Dengesini kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kazımdirik mahallesin de ki plastik geri dönüşüm fabrikasın da çalışan Suriye uyruklu Abdullah Ahmet, dengesini kaybederek atık plastik havuzuna düştü.

Arkadaşı yardım etmek istedi

Ahmet’e, yardım etmek amacı ile mesai arkadaşı Suai Patla, da havuza düştükten sonra olay yerine Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine getirilen işçilerden Abdullah Ahmet, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.