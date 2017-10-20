25 çocuk zehirlendi

Devlet hastanesindeki kreşte 25 çocuk yemekten zehirlendi. Edirne de bulunan Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesinin kreşin de 25 çocuk ile görevli yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesi ile tedaviye alındılar.

Mide ağrısı

Edirne de Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesinin binasın da bulunan kreşte öğle yemeğinden sonra çocuklarda mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri görüldü.

25 çocuğa müdahale edildi

Hastanede kreşte olan 25 çocuğa Acil Serviste ayakta müdahale edildi. Kreşte çalışan iki görevliye ise yine ayakta müdahale edildi. Hastanede yaşanan bu olay ile ilgili yetkililer inceleme ve araştırma başlattılar.