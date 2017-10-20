Fiyatı en sonunda belli oldu

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Fiyatı en sonunda belli oldu
Fiyatı en sonunda belli oldu admin Tarih: 2017-10-20 Saat: 14:25:13
Güncelleme : 2017-10-20 14:25:13Bu içerik 298 kez okundu.
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Fiyatı en sonunda belli oldu 

iPhone 8'in Türkiye'de satışına başlandı. Fiyatı belli oldu. iPhone 8 Türkiye de dün gece saatlerin de 4.199 TL ile 5.549 TL arasından satılmaya başlandı.

Türkiye satışı 

Apple’nın meraklıları tarafından bekledikleri yeni modeli iPhone 8 Türkiye de satışına başlandı. Türkiye’ye ilk kez getirilen yeni çıkan bu model telefon satışa sunulmadan önce birçok sayı da müşteri Kadıköy, Bağdat caddesin de ki GSM şirketi önünde bekleyerek kuyruk oluşturdular.

iPhone 8  geldi 

Gece saatler 00.00 sıraların da mağazanın kapılarının açılması ile kapı da bekleyen müşteriler iPhone 8 ile buluştular. iPhone 8 4.199 TL ve 5.549 TL arasında müşterilere satışa sunuldu.

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