Kanser ilacı

Küba’nın yaşamı uzatan, yan etkileri az kanser ilacı Nimotuzumab. Küba’nın kanser tedavisin de geliştirilmiş olduğu en önemli ilaç Minotuzumab şimdi kolon, karaciğer, meme ve mide kanserlerinin tedavisi için de denenmektedir.

20 yıldır kullanılıyor

Minotuzumab Türkiye de ise Cimaher ismi altın da kullanılan bir araç yaklaşık 20 yıldır kullanılmaktadır. Kanser de önemli olan yaşam kalitesini artırmak ve sağ kalma süresini beş yıla kadar uzatmak için bu ilaç kullanılmaktadır.

5 yıllık sağ kalma şansı

Nimotuzumab baş boyun kanserlerinde (yutak, burun kökü, yemek borusu, bademcik ve dil kanserleri) bunu başarmış durumda. Bu kanserlerde beş yıllık sağ kalım şansını %60’ın üzerine çıkarıyor. Oysa dünyadaki oran %40-50 düzeyinde bulunmaktadır. Küba, aynı teknoloji ile akciğer kanseri tedavisin de başka bir ilaç da geliştirmişti VIMAvax. İsimli ilaç.