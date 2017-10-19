Bomba paniği yaşandı

Okmeydanı Hastanesi'nde bomba paniği. Ok Meydanı eğitim ve Araştırma Hastanesinde bomba paniği yaşanmaktadır. Ok meydanı eğitim ve araştırma hastanesi onkoloji bölümün de unutulan sahipsiz bulunan bir çanta korku ve paniğe sebep oldu.

Çok sayıda ekip geldi

Olay yerine birçok sayı da polis ekibi sevk edildi. Hastanenin onkoloji bölümü ise tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Görgü şahitlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredekileri uzaklaştırıp tedbir aldı.

Çalışmalar devam ediyor

Polis ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Çanta ile ilgili bir bilgi alınamazsa bomba imha ekiplerinin yardımı ile durum çözülmeye çalıştırılacaktır.