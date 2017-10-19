Kapanma riski taşıyor

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Kapanma riski taşıyor
Kapanma riski taşıyor admin Tarih: 2017-10-19 Saat: 13:36:44
Güncelleme : 2017-10-19 13:36:44Bu içerik 210 kez okundu.
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Kapanma riski taşıyor

Muğla Ormanspor'da kriz büyüyor. 1991 de kurulan ve geçtiğimiz sezon basketbol 1. lig de bulunan Muğla Ormanspor kapanma riski taşımaktadır.

Mali kriz var

Sezon başın da Orman Genel Müdürlüğü üzerinden gönderilen 1 milyon liralık bütçe sayesin de önemli transferler yapan kulüp, bu ödeneğin geri alınması nedeni ile birlikte bilinçli sokulduğu bir mali kriz ile yüzleşmektedir.

Birçok oyuncu ayrıldı

Yaşanan kriz sebebi ile birçok oyuncunun Muğla dan ayrıldığı ve kulübün Paf takımı ile maça çıktığı, kulübün bu hafta oynayacağı İstanbul Işıkspor maçına ise çıkamayacağı bildirildi. 

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