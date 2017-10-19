Kalp krizinden öldü

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Kalp krizinden öldü
Kalp krizinden öldü admin Tarih: 2017-10-19 Saat: 13:34:49
Güncelleme : 2017-10-19 13:34:49Bu içerik 260 kez okundu.
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Kalp krizinden öldü

Sınır karakolunda kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti. Hatay da sınır karakolun da görev yapan asker kalp krizi geçirmesi sonucun da yaşamını yitirdi.

Askerlik görevini yapıyordu

Elde edilen bilgilere göre Yayladağı ilçesin de ki Görentaş sınır karakolun da askerlik görevini yapan jandarma Piyade Er Cihan Sezen, bugün sabah saatlerin de kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Er Cihan Sezen’in, cenazesi otopsi yapılmak için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cenaze töreni yapılacak

Er Cihan Sezen Samsun’un Çarşamba ilçesin de cenaze töreni yapılarak toprağa verileceği öğrenildi.

 

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