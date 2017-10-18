Öğrenci yurdunda hayatını kaybetti

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Öğrenci yurdunda hayatını kaybetti
Öğrenci yurdunda hayatını kaybetti admin Tarih: 2017-10-18 Saat: 10:17:09
Güncelleme : 2017-10-18 10:17:09Bu içerik 350 kez okundu.
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Öğrenci yurdunda hayatını kaybetti

Aydın da bir işçi öğrenci yurdunda tamirat yaptığı sıra da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Aydın’ın Nazilli ilçesin de bulunan Kız öğrenci yurdunda, patlayan su borusunu kaynak yaptığı sırada elektik akımına kapılan 32 yaşın da ki Arif Şahin, hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapıldı

Elektrikçi olduğu öğrenilen Şahin, yurdun bodrum katında ki su borusuna kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Olayı gören öğrenciler hemen sağlık ekiplerini aradılar.

Kalp masajı yapıldı

Gelen sağlık ekipleri kalp masajı yaptıktan sonra Şahin’i, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdılar. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin, yaşamını yitirdi.

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