İstanbul'da ilk kez bulundu

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İstanbul'da ilk kez bulundu
İstanbul'da ilk kez bulundu admin Tarih: 2017-10-18 Saat: 10:14:29
Güncelleme : 2017-10-18 10:14:29Bu içerik 252 kez okundu.
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İstanbul'da ilk kez bulundu

İstanbul’un Avcılar ilçesine gönderilen bir kargodan kullanan insanı bilincini kaybetmiş şekilde saldırganlaştıran uyuşturucu Flakka çıktı.

Türkiye’ye gönderildi

 İspanya’nın Barcelona kentinden Türkiye’ye gönderilen kargoyu takibe alan İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Ekipleri, Avcılar da alıcısı Bulut O., görülen kargoyu incelemeye aldılar.

Narkotik köpekleri tepki verdi

Kargoya narkotik köpekleri tepki verince iş yerinde tuzak kuran ekipler kargoyu almaya gelen Özel bir TV kanalın da görev yapan Serkan O.,’yu gözaltına aldılar. Kargo açıldıktan sonra test cihazı ile kontrol edildi. Laboratuar da yapılan inceleme sonucun da maddenin ‘flakka’ olarak bilinen bir uyuşturucu olduğu saptandı.

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