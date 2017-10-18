İstanbul'da ilk kez bulundu

İstanbul’un Avcılar ilçesine gönderilen bir kargodan kullanan insanı bilincini kaybetmiş şekilde saldırganlaştıran uyuşturucu Flakka çıktı.

Türkiye’ye gönderildi

İspanya’nın Barcelona kentinden Türkiye’ye gönderilen kargoyu takibe alan İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Ekipleri, Avcılar da alıcısı Bulut O., görülen kargoyu incelemeye aldılar.

Narkotik köpekleri tepki verdi

Kargoya narkotik köpekleri tepki verince iş yerinde tuzak kuran ekipler kargoyu almaya gelen Özel bir TV kanalın da görev yapan Serkan O.,’yu gözaltına aldılar. Kargo açıldıktan sonra test cihazı ile kontrol edildi. Laboratuar da yapılan inceleme sonucun da maddenin ‘flakka’ olarak bilinen bir uyuşturucu olduğu saptandı.