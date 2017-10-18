Bilim ve Aydınlanma Akademisi kuruluşunu ilan etti

Bilim ve Aydınlatma Akademisi girişimi Ankara da düzenlenen bir sempozyumun arkasından kuruluşunu resmen açıkladı.

Kuruluş duyurusu

Kuruluş duyurusunu Prof. Dr. Erhan Nalçacı, yaptı. Kuruluş bildirisine göre Türkiye de gericiliğin yaptığı yığınak ile artık layık bir rejimden bahsedilemeyeceği bir dönem içindeyiz.

Akademik yaşam

Akademik yaşamın anlamı yitirmesinin nedeni, keyfi işten çıkarmalar ve dayatmalar şeklinde açıklanabilir. Türkiye tek kelime ile Tekelleşmiş sermaye sınıfının Egemenliğin de bulunmaktadır.