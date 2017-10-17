19 yaşındaki işçi öldü

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19 yaşındaki işçi öldü
19 yaşındaki işçi öldü Harun Güçlü Tarih: 2017-10-17 Saat: 15:01:08
Güncelleme : 2017-10-17 15:01:08Bu içerik 1164 kez okundu.
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Kayseri de bulunan bir mobilya fabrikasın da asansöre eşya yüklerken asansör boşluğuna düşen 19 yaşın da ki işçi hayatını kaybetti.

Asansöre yükleme yaparken düştü

Kayseri de ki Organize Sanayi Bölgesi 22. cadde de bulunan mobilya fabrikasın da çalışmakta da olan Yunus Emre  Babacan, binanın içerisin de bulunan asansöre yükleme yaptığı esnada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Arkadaşları durumu polise bildirdi

Olayı gören arkadaşları durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yunus Emre yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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