Adıyaman'da kavga 9 yaralı

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Adıyaman'da kavga 9 yaralı
Adıyaman'da kavga 9 yaralı Harun Güçlü Tarih: 2017-10-17 Saat: 14:49:10
Güncelleme : 2017-10-17 14:49:10Bu içerik 1394 kez okundu.
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Adıyaman’ın Betsi ilçesin de yaşanan sopalı ve bıçaklı kavga sonucun da dokuz kişi yaralandı. Yaşanan olay gece saatlerinde Cirit Meydan Mahallesin de meydana geldi. Görgü şahitlerine göre iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma başladı.

İş yerinde maddi hasar

 Tartışma kavgaya dönerek bıçak, sopa ve sandalye ile masalar konuştu. Bir iş yerinin de camları ile masa ve sandalyeleri zarar gördü. Gelen polis ekipleri kavgayı güçlük ile önledi.

Yaralanan kişiler

Kavga da yara alan Ali Y., Mükremin G., Bekir G., Mali G., Mali Ü., Şıh Bekir G., Enes Ö., Muhammet K. ve Bahtiyar A. olay yerine gelen Acil Ambulansları ile Besni Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 

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