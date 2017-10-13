ABD’den heyet gönderildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, vize krizi ile ilgili iki ülkenin ortak çalışma kararı aldığını bildirdi. ABD ile yaşanan vize krizi ile ilgili konuşma yapan hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, “ABD’den heyet geliyor. İki ülke beraber çalışma kararı aldı.” Diye bildirdi.

Bozdağ’ın açıklamasının anlamı

Bozdağ’ın, açıklamalarına göre hukuk devletine uygun bir şekilde yürütülmesi gereken bir soruşturma yapılmıştır. Bu konu ile ilgili bilgi sahibi olmak istendiğin de sayın Büyük Elçi, bunun yolu bellidir. Dışişleri Kanalına müracaat edilerek avukat gönderilir.

Diplomatik nezaket bağlaşması

Dosyaya bakılabilir. ABD elçisinin yaptığı açıklamayı doğru bir açıklama olarak görmüyorum. O ülkenin iç işine karışma anlamını taşır. Diplomatik nezaket ile bağlaşması söz konusu değildir.