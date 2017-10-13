Yeni üniversite sınav sistemi

Yurt Başkanı Yekta Saraç, yeni hazırlanan Üniversiteye giriş sisteminin açıklamasını yaptı. Saraç, sınav sürecinin dört aya yayılmasının biteceğini sınavın bir hafta sonun da bitirileceğini bildirdi. Sınav da MEP müfredatı esas alınacaktır.

Puan türü sayısı azalacak

18 olan puan türü sayısının düşürüleceğini söyledi. Türkçe ve temel matematik alanları bütün puan türleri için önemli olacak. Sınavın adı ise yüksek Öğretim Kurumları sınavı olarak değiştirilecektir.

Sınav sistemi bu şekilde ilerleyecek

Sınav Haziran ayın da bir hafta sonun da yapılacak ikinci oturum ise aynı gün öğleden sonra Türk dili ve edebiyatı, Sosyal birimler, Coğrafya, Matematik ile Fen Bilimleri sınavları yapılacaktır. Yabancı dil sınavı ise Pazar günü yapılacaktır. Lisans yerleştirme puanı hesaplanırken yeterlik testinin ağırlığı %40 ikinci oturumun ağırlığı %60 olacaktır.