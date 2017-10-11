Pres makinesinde kolu sıkıştı

Bursa İnegöl ilçesinde yaşanan olayda bir işçinin kolu pres makinesine sıkıştı ancak orada bulunan iş arkadaşları tarafından kurtarılamayan işçi için hemen itfaiye arandı ve itfaiye ekipleri tarafından uzun bir uğraş sonrasında işçi kurtarıldı.

Kolu koptu

Kopan kolu da bir poşete konarak ambulans ile hemen İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. İnegöl Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlandıktan sonra da Bursa’ya sevki gerçekleştirildi. İlk müdahalesinin tamamlanması sonrasında sevki başlatıldı.

Başka bir hastaneye sevk edildi

45 yaşında olan Hasan Saraçoğlu adındaki kişi kağıt pres makinesinde çalışıyordu. İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde çalışmaktaydı. Bir anda kolunu kaptıran işçi kolu koptu. Bileğinden üstünden kopunca durumu ciddi oldu. Hastaneye sevkinden sonraki durumu hakkında bilgi yok ancak öncesinde durumu çok ağırdı.