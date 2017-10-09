4 günlük bebeği çöpe attılar

Sağlık Bakanlığı tarafından gelen yazılı açıklamada İstanbul Küçükçekmece ilçesinde terke edilmiş halde bulunan bebeğin Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlandığı zaman İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma ve bakım altına alınacak.

Bebeği çöpe atanlar emniyet tarafından aranıyor

Bebeği çöpe atanlar da emniyet güçleri tarafından aranmaktadır. Olayla ilgili bakanlık tarafından adli süreç başladığı zaman da olayın peşi bırakılmayacak. Olayla ilgili gelen gelişmeler de kamuoyuna sunulacak. Henüz bebeği çöpe atan kişiler tespit edilemedi.

Bebeğin durumu iyiye gidiyor

Bebeğin durumu da iyiye gidiyor. Oldukça kötü bir durumdayken kurtarıldı. Bu konuda haberin doğru olmadığına dair iddialar da gelince Sağlık Bakanlığı bu açıklama ile olayı doğrulamış oldu.