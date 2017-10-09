Bursa’da işçi servisi devrildi

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Bursa’da işçi servisi devrildi
Bursa’da işçi servisi devrildi admin Tarih: 2017-10-09 Saat: 10:00:49
Güncelleme : 2017-10-09 10:00:49Bu içerik 267 kez okundu.
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Bursa’da işçi servisi devrildi

Bursa ilinde meydana gelen olayda kız turizminde büyük bir önem taşıyan Uludağ’da inşaat işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlanması sonrasında 13 kişi yaralandı ve yaralılar arasında 2 tanesinin durumu oldukça ağırdı.

Hava soğuk olunca yaralılar üşüdü

Hava da soğuk olunca yaralılar ambulans gelene kadar üşümesin diyerek vatandaş tarafından battaniyeler verildi ve üşümemeleri sağlandı. Öğleden sonra 5.30 gibi gerçekleşen kazada  yapımı devam eden işçiler çalışıyordu.

Virajı alamadı kaza yaptı

Kazada araç virajı alamaması sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampole yuvarlanarak durabildi. Durumu ağır olan yaralı da vardı ki Ali Başkurt ve İsmail Başkurt  olarak tespit edildi. 11 yaralı da ilk müdahalesinin sonrasında Çekirge ve Muradiye Devlet Hastanelerine kaldırıldılar.

 

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