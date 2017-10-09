Ambulans’ta oksijen tüpü patladı

Burdur ilinde meydana gelen olayda ambulansta 2 oksijen tüpünün patlaması sonrasında büyük bir yangın çıktı ve aracın içerisinde alevlerin arasında kalan hastaya ekipler itfaiye ekipleri gelene kadar müdahale edemedi.

Sevk edilmek istenmişti

İsmail SARGIN Burdur Yeşilova ilçesinde Horoz Köyü’nde yaşayıyordu ve rahatsızlanması sonrasında ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Solunum yolu rahatsızlığı yaşayan hasta hemen burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Burdur Devlet Hastanesine gönderilmesi için sevk işlemleri başlatıldı.

2 oksijen tüpü patladı

Ambulans ile hastaneye sevk edilmek üzere gönderilen hasta Hamza Tokgöz tarafından kullanılan ambulans ile sevki gerçekleştirilirken bir anda ambulansta bir oksijen tüpü patladı ve yangın başladı. Daha sonrasında 2.patladı ve yangın daha da büyüdü. İsmail Sargın’ın eşi de yanındaydı ancak yangın büyük olunca müdahale edemediler ve İsmail Sargın yanarak öldü.