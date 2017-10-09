İstanbul’da sağanak yağış uyarısı

İstanbul ilinde hava sıcaklıkları bugünden sonra 20 dereceden daha düşük olarak seyretmeye başlayacak. Gök gürültülü sağanak yağışlarının da gelmesi bekleniyor.

AKOM tarafından açıklama

AKOM tarafından hava sıcaklıklarının düşeceği bildirilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bu konuda hava sıcaklıkları yurt genelinden sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini bildirdi. Bazı yerlerde 2 ile 4 derece arasında sıcaklıkların artacağı bildirildi.

Rüzgarın şiddeti artıyor

AKOM tarafından verilere göre yurdun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı bulutlu Muğla ve çevre illerinin batı kesimlerinde de sağanak yağış olacağı tahmin edildi. Batı bölgelerinde rüzgarın şiddeti artınca sıcaklıkların 5 ile 10 derece arasında düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı düşüşü yaşanan yerlerde sağanak yağış olması da bekleniyor.