2 polis tarafından şiddet gördü

Alanya’da Saray Mahallesi’nde Türkmenbaşı Caddesinde 3 Ekim günü saat 07.00 gibi 2 polis tarafından sokakta yerde yatan kadın saçından tutuklanıp sürüklendi. Sonrasında copla dövülerek tekmelenen kadın çevrede bulunan kişiler tarafından kamera ile görüntülendi.

Büyük tepki aldılar

Sosyal medya üzerinden paylaşılınca büyük tepki topladı. Sosyal medya üzerinde paylaşılan videoda yerde yatan kadının yanına gelen polisler ilk önce kadınla konuşmaya başlıyorlar sonrasında ise yerden kalkmayan kadına tekme atıyorlar.

Yerde de tekmelendi

Yerde yuvarlanan kadına defalarca tekme atıldı. Polislerden birisi adli kontrol ile serbest kalırken diğer de tutuklandı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler de kanıt olarak kullanıldı. Kadının ise henüz kimliği tespit edilemedi. Kadın hakkında bir bilgi paylaşılmadı.