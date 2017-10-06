Antalya’da orman yangını

Antalya Konyaaltı ilçesinde villaların yakınında bulunan ormanlık bir alanda sebebi henüz tespit edilemedi ancak büyük bir yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar yolda geçtiği esnada durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kuru otlar nedeniyle hızlı yayıldı

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmeye başlandığı zaman yangın kuru otların olduğu yerde başlaması nedeniyle çok kısa süre içerisinde büyük bir alana yayıldı. İtfaiyeye müdahale için ekipler dışında arazöz de katıldı.

3 saat sonra söndürüldü

Yangına sonradan havadan da müdahale edildi ve 3 saat sonunda yangın söndürüldü. Yangında kızılçam ve makilik alan büyük zarar gördü. Jandarma ise yangının çıkma sebebini araştırmaya başladı. Soğutma çalışmaları da tamamlanınca jandarma şu anda incelemeler yapıyor.