Playboy'un kurucusu için lokma

İzmir de bir grup genç geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Playboy dergisinin kurucusu olan Hugh Hefner için sokakta lokma dağıttılar.

Sosyal medyada da paylaştılar

Lokma dağıtan gençler dağıttıkları lokmalar ile fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştılar. İzmir de sokaktan geçen insanlara Hugh Hefner için lokma dağıttıklarını söylemeyen gençler, lokma için bir de araç kiraladılar.

Giyimleri ile de dikkat çektiler

Hugh Hefnerin fotoğrafını da göğüslerinde taşıyan gençler insanların tanıyıp bu durumu sosyal medya hesabından paylaşması sonucun da meydana çıktı. Bora Alevok isimli kullanıcı. “…Lokma alan birisi ise Allah kabul etsin diyerek yürüdü ama bir tuhaflık vardı. Çocuklarda renkli ceket ve pantolonlar, yapılı saçlar gibi kıyafetleri dikkat çekti.