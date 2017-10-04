Bireysel silahlanma krizi

ABD’nin Las Vegas kentinde 58 şahısın yaşamını yitirdiği, 500 den fazla kişinin de yaralandığı silahlı saldırıdan sonra gözler bir kez daha ülkede olan bireysel silahlanmaya çevrildi.

58 kişi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz pazartesi günü Las Vegas ta yapılan müzik festivalin de meydana gelen ve 58 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, ABD yakın tarihinin en kanlı, silahlı saldırısı özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle ABD’de ki bireysel silahlanma sorunu bir kez daha gündeme alınmıştır. ABD’nin silahlanma krizi başlıyor.

1516 tane silahlı saldırı yaşandı

Buna göre son 735 günde 1516 silahlı saldırının kayıta geçtiği ABD, şiddet olayların da silah kullanma sayısın da diğer ülkelere göre açık ara fark atmış durumdadır.