Araç ruhsatlarında yeni sistem

Türkiye noterler birliği (TNB) Başkanı Yunus Tutar, Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılmış olan araç tescil ve sicil işlemlerinin 2018 yılından itibaren noterlikler ile gerçekleştirileceği bildirildi.

KHK kapsamında kabul edildi

İki ocak ta yayınlanan 680 sayılı kanun hükmünde ki kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen araç tescil ile sicil işlemlerinin de noterlere devredileceği, bunun önünün açıldığı bildirildi. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, Türkiye Noterler Birliği olarak Emniyet Birimleri ile beraber bu konulara yönelik teknik hazırlıklar yaptıklarını bildirdi.

Hazırlıklar yapılıyor

Ayrıca Tutar, artık tescil ile sicil işlemlerinin (TNB) gözetimi altın da yapılacağını açıkladı. Bu yeni değişiklik ile noter işlemleri 2018 yılından itibaren başlayacaktır.