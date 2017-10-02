Şırnak'ta çatışma 2 asker yaralı

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Şırnak'ta çatışma 2 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma 2 asker yaralı admin Tarih: 2017-10-02 Saat: 18:10:23
Güncelleme : 2017-10-02 18:10:23Bu içerik 249 kez okundu.
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Şırnak'ta çatışma 2 asker yaralı

Şırnak ta operasyon yapılan bir bölgede çatışma çıktı. Çatışma soncun da iki asker yaralandı. Şırnak ta, Bestler-Dereler bölgesin de sürmekte olan arama ile tarama faaliyetleri sırasın da çatışma meydana geldi.

2 asker yaralandı

 Çıkan çatışma sonucun da ilk belirlemelere göre iki asker yaralandığı bildirildi. Şırnak ta Bestler-Dereler Bölgesin de meydana gelen çatışma da yaralanan iki asker bölgeye çağırılan helikopter ile Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına getirildiler.

Tedavileri hala devam ediyor

Helikopterden indirilen askerler tümen komutanlığın da hazır bekletilen ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralı askerlerin tedavisi devam etmektedir. Ayrıca bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

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