Çanta sahibi geldi ancak

Bolu da bulunan Çevik Kuvvetler Şube Müdürlüğünün önün de duran park halinde ki otomobilin arka kısmın da bırakılmış olan çantanın, fünye ile patlatılmıştır.

İçinde giysi vardı

İçinden giysileri çıkan Üniversite öğrencisi Sevinç Turgut, patlamadan az önce polislere çantanın kendisine ait olduğunu söylediyse de Sevinç Turgut’u, dinlemediler. Sabah 09.00 sıraların da, Çevik Kuvvet Şube Binasının bulunduğu Karamanlı Mahallesi Dere Sokakta park halinde olan bir aracın arkasına bırakılan çantayı fark eden insanlar polise haber verdiler.

Fünye ile patlatılması kararlaştırıldı

Gelen ekipler çantanın fünye ile patlatılmasına karar aldılar. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bu sıra da üniversite öğrencisi Sevinç Turgut, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Ama polisler çantayı fünye ile patlattılar.