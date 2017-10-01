Bandırma'da 3 kişi öldürüldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesin de iki otomobil için de, biri yanın da, üç şahıs tabanca ile vurularak öldürülmüş olarak bulundular.

2 şahsın hareketsiz olduğu görüldü

Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi Çöplük yolun da bugün akşam saatleri sırasın da yoldan geçen insanlar park halinde ki kapıları açık aracı fark edip yanına gittiler. Aracın yanın da ki bir kişinin yerde yattığını ve içinde ki iki şahısın da hareketsiz olduğunu gören insanlar hemen polis ekiplerine haber verdiler.

İhbar üzerine geldiler

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşları 45 ile 35 arasın da değişen üç erkeğin ölmüş olduğunu tespit ettiler. Başlarından tabanca ile vurularak öldürülmüş olan üç şahıs yapılan incelemenin ardından otopsi için Bandırma Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldılar.