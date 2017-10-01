Eşiyle konuştu diye öldürdü

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Eşiyle konuştu diye öldürdü
Eşiyle konuştu diye öldürdü Harun Güçlü Tarih: 2017-10-01 Saat: 16:35:21
Güncelleme : 2017-10-01 16:35:21Bu içerik 879 kez okundu.
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Muğla’nın Fethiye ilçesin de çalışan bir fırıncı eşi ile konuştuğunu gördüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Foça Mahallesi Adnan Menderes bulvarı üzerinde olay meydana geldi.

Görgü tanıkları var

Görgü tanıklarına göre bulvar üzerinde çalıştığı fırının üst katında oturan Ferit Ali K., ile evden çıkan eşinin Murat Ünaldı, ile konuştuğunu gördüğü anda öfke ile dışarı koştu. Ferit Ali K., fırından aldığı ekmek bıçağını Ünaldı’nın, göğüs kısmına sapladı.

Polise haber verildi

Oraya yığılan Ünal’dıyı gören çevredeki insanlar sağlık ekipleri ile polise haber verdiler. Ferit Ali K., elinde bıçak ile beraber gözaltına alınırken ağır yaralı olan Ünaldı,kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesin de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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