Aydın'da 2 erkek cesedi

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Aydın'da 2 erkek cesedi
Aydın'da 2 erkek cesedi Harun Güçlü Tarih: 2017-09-29 Saat: 17:34:02
Güncelleme : 2017-09-29 17:34:02Bu içerik 721 kez okundu.
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Aydın’ın Kuşadası ilçesin de iki değişik bölgede iki erkek cesedi bulundu. Aydın’ın Kuşadası ilçesin de Hacıfeyzullah Mahallesi Yılancıburnu mevkisin de bulunan kayalıkların arasın da ceset olduğunu gören insanlar polise haber verdiler.

Polis ekipleri inceleme yaptı

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucun da cesedin kime ait olduğunun tespiti yapılamadı. Diğer taraftan Barlar sokağında da bir kafenin tuvaletin de hareketsiz yatan birini gören kişilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otopsi için kaldırıldı

 Gelen ekipler bulunan kişinin 46 yaşın da Osman Palet, olduğunu ve yaşamını yitirdiğini bildirdiler. Ayrı noktalarda bulunan cesetler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldılar. 

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