İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul da Küçükçekmece de yarın düzenlemesi yapılacak olan Evrensel Aşure Matem Merasimi sebebi ile bugünden itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacaktır. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın düzenlenecek olan Evrensel Aşure Matem Merasimi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacaktır.

İşte kapanan o yollar

Alınan tedbirler sebebi ile bugün saat 14.00 dan itibaren etkinliğe kapatılacak olan yollar şunlardır. "Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesinin Enfes Sokak ile Dereboyu Caddesi arasında kalan kısmın iki yönlü olarak araç trafiğine geçici olarak kapatılması ayrıca yolun bu kısmına çıkan Aslı Sokak, Tığlay Sokak, Fırat Sokak, Funda Sokak, Vişne Sokak, Köroğlu Sokak, Kiraz Sokak, Abay Caddesinin Fatih Caddesi ile kesişimi, Zeynebiye Caddesi, Orhangazi Caddesinin Fatih Caddesi ile kesişimi, Barış Sokak, Hoşgörü Sokak, Erenler Sokak, Tokel sokak, Şehit Ahmet Güven Sokak, Kardelen Sokak, Melike Sokak, Papatya Sokak, Kasımpatı Sokak, Menekşe Sokak, Çiğdem Sokak, Pembegül Sokak, Orkide Sokak, Uğur Sokak, Kahraman Sokak, Üzümlü Sokak, Hürriyet Sokak, Eryirmidört Sokak, 1217. Sokak, Çiftlik Sokak, Altıner Sokak, Begonya Sokak, Manolya Sokak, Tülay Sokak, Köknar Sokak, Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi Kesişimi, Kızılay Sokağın Mehmet Akif Bulvarına çıkış kısmının, 1239. Sokağın Mehmet Akif Bulvarına çıkış kısımları, Halkalı Merkez Mahallesi Fulya sokağın Fatih Caddesi ile Orhangazi Sokak arasında kalan kısmın iki yönlü olarak araç trafiğine geçici olarak kapatılması ayrıca Fidan Sokak ve Faydalı sokaktan Fulya sokağa çıkış kısımları trafiğe kapatılacaktır.”