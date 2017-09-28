Avukat Serdarhan TOPO: İşçi Hakları Nelerdir? İşe İade ve Fazla Mesai Alacağına İlişkin Davalar

Avukat Serdarhan TOPO: İş kanununda işçi lehine tanınan başlıca haklar şu şekildedir:

İşçinin Haklı Nedenlerle İşi Bırakma Hakkı

Kanunda sayılan çeşitli sebeple ile sözleşme süresi dolmamış olsa dahi işçinin iş sözleşmesini fesh etme hakkı bulunmaktadır. Haklı sebeplerin varlığı durumunda işçi iş sözleşmesini fesh etse dahi kıdem tazminatı ve kaza tazminatı gibi haklarını kaybetmez ayrıca herhangi bir tazminat ödemek zorunda da değildir. İşçilerin iş akitlerini fesh edebilecekleri haklı sebeplerin başında sağlık problemleri gelmektedir. İşçi iş akdinin gereklerini ifa ederken sağlığı ile ilgili tehlikeler mevcut olursa yahut işçisinin sağlığı bozulursa bu durum haklı bir fesih sebebi kabul edilmiştir. Diğer bir haklı fesih nedeni ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun olmayan davranışlardır. Örneğin iş yerinde işçinin cinsel tacize, hakarete maruz kalması yahut işçinin işe girerken yapacağı işler konusunda yanıltıcı beyanlarda bulunulmuş olması durumunda işçi haklı nedenlerle iş sözleşmesini fesh edebilir. İşveren işçiye veya aile üyelerinden birisine karşı ağır cezayı gerektirecek bir suç işlerse, işçiye iftira niteliğinde asılsız isnatlarda bulunursa işçi haklı fesih hakkını kullanarak sözleşmeyi fesh edebilir. Haklı fesih sebepleri arasında sayılan son durum ise zorlayıcı sebeplerdir. İşçinin faaliyet göstermekte olduğu iş 7 günden fazla süre durursa yani işveren işçiye çalışacak bir iş sağlayamazsa işçi haklı nedene dayanak iş akdini sona erdirebilecektir.

İşe İade Davası

İşçinin haklı sebepler ile iş akdini sona erdirme hakkı olduğu gibi işvereninde haklı sebepler bulunması durumunda işçinin iş akdini sona erdirme hakkı bulunmaktadır. İş sözleşmesi kanuni olarak geçerli bir sebep kabul edilen bir sebep gösterilmeden sona erdirilmiş işçinin işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır. Haksız yere işten atıldığınızı düşünmekteyseniz(işe iade davası açmak istemekteyseniz) Avukat Serdarhan Topo iş hukuku davaları konusunda Türkiye’nin en iyi avukatlarındandır. İşe iade davası açabilmeniz için bir takım şartlar gerekmektedir. En az 6 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olmanız ve iş sözleşmenizin belirsiz süreli olması gerekmektedir.

İşçinin Fazla Mesai Ücret Hakkı

İşçinin maksimum çalışabileceği süre günde 11 saat, haftalık ise 45 saattir. Bu sürelerin aşılmaması koşulu ile işçilerin çalışacakları günler ve mesai saatlerinin başlayacağı saatler serbestçe işveren tarafından belirlenebilir. Fazla mesai ücreti olarak tanımlanan hizmet haftalık 45 saatin üzerinde işçilerin gerçekleştirdikleri çalışmalardır. İşveren bir işçiyi haftalık 45 saatin üzerinde çalıştırıyorsa bu işçiye normal ödemesi gereken saatlik ücretin 1.5 katından eksik olmayacak şekilde ödeme yapması gerekmektedir. İş sözleşmelerinde işçilerin haftalık çalışma süreleri 45 saatin altında olarak belirlenmişse bu durumda işçilerin sözleşmede belirlenen haftalık çalışma saatlerinden haftalık 45 saate kadar olan çalışmaları yüzde 25 zamlı ücretlendirmesi gerekmektedir. İşçiler bu alacakları 5 yılda zaman aşımına uğramaktadır. İşçinin bu alacağını talep edebilmesi için iş yerinde çalışıyor olmasına gerek yoktur. İş yerinden haklı nedenleriniz olmamasına rağmen ayrılmış olsanız dahi fazla mesaiye ilişkin alacaklarınızı talep etmeniz mümkündür. Alacaklarınızı talep etmeniz için işvereni davalı göstererek dava açmanız gerekmektedir. İş yerinde fazla mesaiye yapmış ve ücretinizi alamamış olduğunuzu her türlü delille kanıtlamanız mümkündür. İşçi alacaklarına ilişkin davaların büyük bir kısmı işçi lehine sonuçlanmaktadır. Fakat iyi bir savunma, sağlam dilekçeler önemlidir. Av. Serdarhan Topo ve ekibi sizlere işçi alacağı davaları konusunda en iyi şekilde yardımcı olacaklardır.

Bizlere bu konud destek verdiği için Av. Serdarhan TOPO'ya teşekkür ederiz.

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