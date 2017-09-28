Polis memuru cinsel istismardan yargılanıyor

Zonguldak’ın, Çaycuma İlçesin de kırk beş yaşında ki polis memuru O.Ç., 16. Yaşın da ki B.A., isimli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiaları ile tutuklandı. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde oturan 16 yaşındaki kız çocuğu Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğün de görev yapan polis memuru O.Ç., kendisini taciz ettiğini söyleyerek BİMER’e şikayetlerini bildirdi.

Gözaltına alındı

Elde edilen bilgilere göre yapılan şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma başlattı. Soruşturma sırasın da gözaltına alınan polis memuru Çaycuma Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarıldı

Burada nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme de polis memuru O.Ç., kız çocuğuna cinsel istismar suçundan yargılanarak tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturma devam etmektedir.