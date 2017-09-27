Kıyma makinesine kolunu kaptıran çocuk hakkında

Süleymancılara ait Kütahya Özel İkizhöyük Orta Öğretim Erkek Öğrenci Yurdun da mutfak da 12 yaşındaki çocuğun kolunu kıyma makinesine kaptırması nedeni ile rapor hazırlandı.

Raporda yazılanlar

Rapor da yurt öğrencilerinin olay sonra ki ses kayıtları bulunmaktadır. “Çocuğun kolunu makineye soktuğu yönünde senaryo hazırlanırken yurtta kalan ağabeyi “Sende öyle dersin tamam mı?” senin başın da belaya girmesin denilerek çocuğun kolu makine de iken baskı altına alınıyor.

Henüz daha 12 yaşında

12 yaşındaki Nurettin Ekşi, 22 Ağustos 2016 da yurtta kalan 15 yaşındaki ağabeyini ziyarete gelerek çarşıya çıkmak için izin istediler. Kalkan da yurtta yapılması gereken işler olduğunu söyleyerek mutfağa gönderdi. 12 yaşındaki çocuk etleri makineye koyduğu sırada kaptırdığı kolu dirseğinden koptu.