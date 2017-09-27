Silahlı kavgaya müdahale ederken kendini vurdu

Adana da iki kardeş arasın da para anlaşmazlığından çıkan tartışma da pompalı tüfeğin ateşlendiği kavgaya müdahale eden polis Mehmet Yiğit, yanlışlıkla kendisini bacağından yaralandı.

8 el ateş etti

Olay Merkez Seyhan İlçesin de ki Çakmak caddesin de bulunan bir kuyumcunun önünde yaşandı. Görgü tanıklarına göre Ali Aytaç G., alacaklı olduğu kardeşinin kuyumcu dükkanına gelerek pompalı tüfek ile havaya 8 el ateş açtı. Bu esnada karşı dükkanda kuyumculuk yapan Uğur Yasavur, Ali Aytaç’ın elinde ki pompalı tüfeği alarak uzaklaştırdı.

İhbar üzerine gelmişti

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine durumu anlatan Yasavur, pompalı tüfeği polis memurlarına verdi. Polis memuru Mehmet Yiğit, tüfeğin içinde fişek olduğunu görünce doldur boşalt yapmak istediği esnada tüfek düşerek patladı ve memuru bacağından yaraladı.