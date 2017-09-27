Asansör ile duvar arasına sıkışan işçi öldü

İstanbul Sarıyer de tamirat yapmak için geldiği bina da asansör boşluğun da bulunan kombiye baktığı sırada asansörün kabini ile sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde meydana geldi

Olay bugün saat 09.30 sıraların da Sarıyer yeni mahalle caddesi üzerinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre binada yaşayan insanlar bozulan kombi için tamirci çağırdılar. Bir süre sonra binaya gelen Rıfat Yaşın, 40. Yaşın da birinci kata çıktı. Mutfağa giren Yaşın, asansör boşluğun da bulunan kombiye ulaşmak için pencereyi açtı.

Olay yerinde öldü

O sırada ev sakinleri giriş katından asansörü çağırdılar. Asansörün hareket etmesi ile pencereden sarkan işçi kabin ve duvar arasın da sıkıştı olay yerine itfaiye ekipleri gelerek işçiyi sıkıştığı yerden çıkarttılar. Sağlık ekipleri olay yerinde işçinin yaşamını yitirdiğini bildirdiler.