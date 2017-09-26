Para alacakken para verdiler

Okulların açılması ile beraber binlerce öğrenci okul masraflarının bir kısmını karşılamak amacı ile burs arayışına çıkarken, bir sitede ilan görerek başvuran binlerce öğrenci dolandırıldı. Yargıya intikal eden iddialara göre internette İSAD logolu sahte bir site açıldı.

200 TL burs verilecekti

Bu sitede “öğrencilere burs verilecektir.” denildi. Çeşitli kurumlara “Burs” başvurusu yapan öğrenciler arama motoruna girdiklerinde bu sitenin sayfası ile karşılaştılar. Sitede ki ilanda her ay 200 lira Burs verileceği belirtiliyor. Başvuru yapan öğrencilerden kimlik bilgileri istenilirken gönderilecek kart ve masraf bedeli olarak verdikleri hesap numarasına yatırılması istendi.

Mağdur oldular

Mağdur öğrenciler dolandırıldıklarını anlayınca savcılığa başvurdular. Dolandırıcılık söylentileri yayılınca tekrar siteye giren öğrenciler kontrol ettiklerin de siteye ulaşım engellenmiş görünüyor.