Boya yüklü kamyon devrildi

Bursa-İzmir, Karayolun da Karabey ilçesi yakının da kaza meydana geldi. Boya yüklü bir kamyon iki otomobilin üzerine devrildi. Kaza sırasın da iki kişi yanarak öldü.

Sabah saatlerinde meydana geldi

Bu sabah saatlerin de Bursa-İzmir Karayolunda ki Karacabey ilçesin de bulunan Çingen Çeşme mevkiinde kaza meydana geldi. S.M., yönetimin de ki boya yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybedince karşı şeride geçip Karacabey yönüne doğru giden iki aracın üzerine devrildi.

Boyalar alev aldı

Kaza sırasın da alev alan boyalar yanmaya başladı. Kamyonun altında kalan araçta bulunan Orhan Tilki ile Tuncay Karaduman, yanarak can verdi. Kamyon sürücüsü de kaza da yara aldı.