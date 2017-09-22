Çalılıkta bulunan Atatürk heykeli

Antalya ilinde Kepez ilçesinde Göçerler Mahallesi içersinde çalılık bir alanda bir Atatürk heykeli bulundu. Bu konuda hemen araştırılma ve soruşturma başlatıldı. Atatürk heykelinin bulunması ile şüpheli olarak 3 kişi yakalandı.

3 kişi yakalandı

Yakalanan 3 kişi hemen Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Burada sorgulanmaya başlanan şahıslar “ Atatürk’e karşı işlenen suçlar ve devlet büyüklerine karşı işlenen suçlar” nedeniyle sorgulanıyorlar. Henüz suçu işledikleri kesin değil ancak olay yeri inceleme ekipleri ve olay yerine yakın olan araç izleri olsun kamera kayıtları olsun inceleniyor.

Çalılıklar arasında bulundu

Çalılıkların arasına getirilen bu heykel oldukça ağır olmasından dolayı taşınması da kolay değil. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalarda kamera kayıtlarına ve heykeli taşıyabilecek olan kapasitedeki araçlar da incelenmeye alındı. Şu anda Antalya Emniyet Müdürlüğü çalışmalara devam ediyor.