7 yaşındaki çocuk dolabın altında kaldı öldü

Bursa ilinde meydana gelen olayda henüz daha ilkokula giden 7 yaşında olan Yusuf Ertaş adındaki çocuğun üzerine dolabın düşmesi sonrasında ağır yaralandı. Hemen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk yoğun bakıma alınarak tedavisine devam edildi.

Kardeşi gördü

Canaydın İlkokulunda gerçekleşen olayda 2 – D sınıfında olan öğrenci yaklaşık olarak bir buçuk metre uzunluğunda olan dolabın altında kaldı. Onun kardeşi olan Muhammet Said Ertaş ise sınıfa koşarak geldiği zaman kardeşinin dolabın altında kanlar içinde görünce baygınlık yaşadı. Küçük çocuk başına darbe almış ve vücudunda da çok kırık vardı.

Yoğun bakıma alındı

Beyin ameliyatı sonrasında da yoğun bakıma alındı. Ağabeyi olup orada bayılan ise durumu şu anda iyi. Çocuğun babası ise durumu sınıf annesinden öğrendi. Okul idaresi baş sağlığı dilemek itedi ancak durumunun iyi olmadığını belirtip görüşmedi. Dolap sabitlenmişti ancak yetkililer nasıl sabitlenmemiş halde olduğunu bilmiyor ve araştırıyor.