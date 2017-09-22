Ülker’in reklamına ceza

Ülker tarafından 1 Nisan günü hatırlarsanız bir reklam yapılarak büyük bir korku yaşatılmıştı. 1 Nisan şakası olarak yayınlanan reklam toplumda büyük bir endişe ve tedirginlik yaşanmasına neden olunca 300 bin TL ceza alınmasına neden oldu.

İdari para cezası kesildi

İdari para cezası tam olarak 301. 766 TL olarak belirlendi. TBWA ve Plasenta Reklam Hizmetlerine Reklam Kurulu tarafından kesilen bu ceza onaylandı ve ödenmesi istendi. Reklam Kurulu tarafından da bu reklamın 1 Nisan gününe uygun bir şaka olmadığı açıklandı.

Sosyal medya da yayınlanmıştı

Hem televizyonda hem de soysal medya üzerinde yayınlayan firmaya para cezası onaylandı. Özellikle sosyal medya üzerinde çok ses getiren bu reklam halkın büyük tedirginlik yaşamasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları da bu reklama tepki gösterdi.