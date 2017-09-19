Hamsi için uyarı

Balıkçılara zamanından önce hamsi avı yapmamaları için uyarı yapıldı. “Erken başlayan dönem, yine erken bitecektir bu neden yüzünden hamsi de zamanından önce sezon açılışını kesin istemiyoruz.” Diye söylendi.

1 Eylül’de başladı

Piraziz su ürünler kooperatifleri Başkanı Hamdi Arslan, denizde ki palamuttan ümidini kesen balıkların hamsiye yöneldiklerini söyleyerek hamsinin sezondan önce avlanmasını kesinlikle istemediklerini belirtti. 1 Eylül de başlayan av sezonun da iki haftalık dönemde Doğu Karadenizli balıklıların umduklarını bulamadıklarını bildirdi. Palamut avının beklentiler kadar iyi olmayacağını biliyorduk.

Palamut sezonu iyi geçmedi

Palamut bu sezon şimdilik yüzümüzü güldürmemektedir. Palamut’un beklendiği kadar olmaması yüzünden balıkçıların diğer balıklara yönelmelerini istemediklerini belirtti. Arslan, hamsi de sezonun erken açılmamasının kesinlikle istemediğini bildirdi.