25 yaşındaki işçi öldü

Olay 27 Ağustos 2017 günü meydana gelmişti. Akşam saatlerinde Battalgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Ercan Erdoğan adındaki 25 yaşındaki işçi çalıştığı esnada asansör boşluğuna düşünce ağır olarak yaralandı.

Ağır yaralıydı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak oradan çıkarıldı. Sonrasında hemen sağlık ekiplerine teslim edilerek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine oradan da Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan işçi burada tedavi gördüğü süreç içerisinde hayatını kaybetti.

Cansız bedeni teslim edildi

Cansız bedeni ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından Pütürge ilçesinde toprağa verildi. Olayla ilgili polis ise inşaat hakkında soruşturma başlattı. Güvenlik önlemlerinin alınmaması konusunda bir takım soruşturma başlatıldı.