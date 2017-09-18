Yüksek dozdan öldü

Denizli de bulunan bir cami’nin tuvaletin de yüksek doz da uyuşturucu aldığı tespit edilen şahıs yaşamını yitirdi. Denizli’nin Pamukkale ilçesin de cami tuvaletinde yüksek doz da uyuşturucu kullandığı saptanan kimliği belirlenemeyen bir şahısın cenazesi bulundu.

Sağlık ekipleri kontrol etti

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı kontrolden sonra Cami’nin tuvaletin de hareketsiz yatan aşırı doz da uyuşturucu aldığı için öldüğünü saptadılar. Polis ekipleri cesedin kimliğini belirlemek için çalışmalar başlattı.

Otopsi yapılması için gönderildi

Cesedin incelenmesinin ardından otopsi yapılmak için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ceset üzerin de inceleme yaptıktan sonra kimliğinin tespit edilmesine çalışmaları yapılacak.