Cari açık verileri açıklandı

Cari işlemler açığı bir önceki yılda ki önceki Temmuz ayına nazaran iki milyar 686 milyon dolar artış göstererek 5 milyar 121 milyon dolar olarak hesaplandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2017 yılı temmuz ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

2 aylık cari açık

İlk aylık cari işlemler açığı 37 milyar 112 milyar olurken geçen yıl temmuz ayına göre 2.686 milyon dolar artış sağlayarak beş milyar yüz yirmi bir dolar artış sağladı.

Gelişme detayları

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesindeki tablo da dış ticaret açığının bir önceki yılının aynı ayına göre 3 milyar 485 milyon dolar artış göstererek 7.267 milyon dolara yükselmesin de büyük etki gösterdi.